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1 час назад

Японии назвали способ расплачиваться за газ в рублях

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с «Рамблером» прокомментировал возникшее у японских властей непонимание принципа оплаты России за газ рублями и рассказал о способе совершения сделок в новых условиях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Банку России и правительству он поручил в течение одной недели определить порядок совершения финансовых операций с Европой в российской валюте, а «Газпрому» - дать директиву о скорейшем переводе всех контрактов на поставки газа в рублях. После этого министр финансов Японии Сюнъити Судзуки рассказал, что в настоящее время у Токио нет понимания, как нововведение российской стороны будет реализовано на практике.

«Япония в основном покупает с проекта "Сахалин-2". Это проект на особых условиях в рамках так называемого соглашения о разделе продукции (СРП). Здесь не совсем понятно, будет ли новое правило продажи газа касаться сегмента сжиженного природного газа (СПГ) и, соответственно, "Сахалина-2". Потому что он всегда стоял особняком и регулировался в отдельном режиме. Поэтому не факт, что по контракту с Японией "Газпрому" нужно будет менять валюту.

Но, с другой стороны, что тут непонятного? Приходишь на российскую биржу, берешь столько рублей, сколько тебе надо, продаешь свою валюту. Хочешь - продавай йены, хочешь - продавай доллары. Сейчас же получается, что Япония все равно меняет свои йены на доллары, чтобы расплатиться с "Газпромом" за поставляемый газ. В чем проблема - взять йены и поменять их сразу же рубли? Ни в чем.

Другой вопрос, что если ты сам фактически разрываешь торговые отношения с Россией, то твои йены, может быть, и не нужны будут на российской валютной бирже. Потому что куда их дальше девать, если ты закрыл торговлю? А так компании, которые занимаются импортом в Россию, могли бы взять эти йены и потом закупить на них какое-то оборудование в Японии. Поэтому Япония в этом плане сама видит, что торговые ограничения с Россией ей самой создают сложности. И в этом в какой-то степени и заключается смысл нынешних изменений - продемонстрировать, что санкции в финансовой сфере ограничивают возможности для сотрудничества с Россией. Но с технической точки зрения никаких проблем перейти на рубли вообще нет. Потому что цена то все равно будет определяться по-старому. И Владимир Путин об этом сказал, что мы не трогаем формулу ценообразования, мы не трогаем объемы, мы не собираемся диктовать какие-то новые условия, например, новые цены на газ, нет. Цена как и определялась раньше, так и дальше будет определяться. Просто сами расчеты вы будете делать не в какой-то валюте - в евро или долларах, а в рублях. И в этом плане ничего сложного нет. То ты "Газпрому" отдавал валюту, а то ты ее какой-то другой компании на бирже передашь, а "Газпрому" сразу отдашь полученные рубли.

Основное сопротивление могут оказывать даже не сами компании, а, скорее, политики. Потому что подписывая допсоглашения, которые переводят контракт на расчеты в рублях, европейские компании признают свою зависимость от России, от российского газа. И для европейских политиков получается, что они соглашаются на некий российский "ультиматум". Им с точки зрения политики на это сложно пойти, а с точки зрения экономики все легко сделать, никаких проблем вообще не будет».
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
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