В РФ оценили последствия заморозки резервов на Западе

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин оценил последствия заморозки российских валютных резервов. Он отметил, что блокировка – это не только де-факто дефолт западных стран по своим обязательствам, о котором говорил глава Минфина Антон Силуанов, но и запрет на их дальнейшее кредитование, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт отметил, что подобное решение прервет кредитование Европейского союза и США. Он также указал, что блокировка провоцирует разрушение устоявшихся финансовых механизмов, которые обеспечивали интересы сторон в вопросах взаимной торговли.

«Валютные резервы РФ в долларах или евро — это обязательства США и Еврозоны перед РФ, а значит накопление валютных резервов — это кредитование стран, в чьих валютах такие резервы накапливаются. Таким образом, блокировка валютных резервов — это не только де-факто дефолт по обязательствам западных стран, но еще и запрет возможности их кредитования Россией», — объяснил Брагин.

Он добавил, что заморозка золотовалютных резервов лишила Россию возможности поставлять сырье в Европу со скрытым дисконтом. С введением оплаты газа за рубли импортерам придется покупать российскую валюту или зарабатывать ее путем экспорта товаров и услуг, заключил аналитик.