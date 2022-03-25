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29 минут назад

Россия ограничила движение финансов в недружественные страны

Лера Букина

Россия в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов западными странами решила ввести ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы ЦБ.

Россия ограничила движение финансов в недружественные страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным министра финансов Антона Силуанова, Запад в рамках санкций из-за Украины заморозил примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Как заявил президент РФ Владимир Путин, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

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Банк России принял ответные меры. Он ввел ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Также теперь с разрешения правительственной комиссии будут проходить выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают рестрикции против российской стороны.

«То есть, в ответ на заморозку части российских резервов, Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — отметил регулятор.

Международные резервы России на 18 февраля продемонстрировали рекордный уровень. За неделю они увеличились до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.

Ранее правительством РФ был утвержден перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Среди тех, кто вошел в этот список, - США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией), Швейцария.

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