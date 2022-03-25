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1 час назад

В SWIFT сообщили о сокращении доли доллара в мировых расчетах

Вероника Полынина

Доля американского доллара в мировых расчетах в феврале 2022 года сократилась на 1,07 процентного пункта и составила 38,85%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Доля евро подросла на 1,23 процентного пункта и составила 37,79%. Доля фунта стерлингов увеличилась на 0,46 процентного пункта - до 6,76%.

На четвертом месте оказалась японская йена, потеснив китайский юань, занимавший четвертую позицию в доле международных расчетов месяцем ранее. В йенах в феврале осуществлялось 2,71% мировой торговли, в юанях – 2,23%. Японская валюта по сравнению с январем потеряла 0,08 процентных пункта, китайская – 0,97 п.п.

Курс евро рухнул ниже психологической отметки

В годовом измерении среди топ-5 валют более всего выросла доля евро – на 0,66 процентных пункта к февралю 2021 года. Самые большие потери – у йены, 0,5 процентных пункта.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении перевести расчеты за газ с «недружественными» странами в рубли.

Рынки,Видео,Владимир Путин,
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