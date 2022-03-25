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18 часов назад

Захарова: США завидуют росту российских котировок

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уверенный подъем биржевых котировок российских компаний вызывает у американцев бессильную злобу и зависть. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Свои заявлением Захарова ответила на слова помощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха, который назвал рост котировок российских компаний после открытия Мосбиржи "потемкинским". Официальный представитель МИД выразила уважение американскому чиновнику, который "значительно погрузился в российскую историю и культуру, чтобы подобрать подходящий едкий эпитет". При этом она отметила, что в его словах "чувствуется зависть", поскольку американские котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже "торгуются разнонаправленно из-за непредсказуемости экономической конъюнктуры". "Санкции-то не работают так, как их задумывали, - констатировала Захарова. - А укрепление российской валюты после исторического и очень долгожданного решения президента перевести расчет за газ в рубли только усилило этот эффект".

Захарова также отметила, что взвешенные и сбалансированные действия российских регуляторов - "это просто ювелирная работа на фоне внешнеэкономического давления". При этом США продолжают печатать ничем не обеспеченные доллары, добавила она.

Официальный представитель МИД указала, что Вашингтон использует санкции "в качестве нерыночных механизмов борьбы, нарушая всю систему конкурентного баланса на рынке". "Парадоксально, но если учесть фактор санкций, невероятного госдолга и долларового станка, то сама по себе американская экономика - одна большая потемкинская деревня с дешевым зарубежным сырьем и китайской рабочей силой", - отметила Захарова.

Рынки,Мария Захарова,МИД России,Московская биржа,
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