Экономист посоветовал воздержаться от вложений в биткоин

«Он отрисовал какую-то нижнюю границу в районе 36 тысяч долларов за единицу, ниже он пока не упадет. А куда он может вырасти, и сохранится ли этот растущий тренд, сказать трудно. Сейчас сложность майнинга очень высока — это объем вычислительных мощностей, которые нужно тратить на добычу биткоина. Скорее всего, стратегический рост биткоина продолжится, потому что в рынок он вжился, он признан. В него пошли люди с деньгами, сейчас во многих портфелях богатых людей он есть. Как объект инвестиций, как и золото, он будет оставаться актуальным в период высокой инфляции», — заключил аналитик.