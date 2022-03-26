Рост цен на кофе связали с нестабильным курсом рубля

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, почему в России подорожал кофе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, к росту цен привели погодные катаклизмы в Южной Америке и нестабильный курс рубля.

В начале прошлого года в Бразилии случилась засуха, за нею последовали сильные заморозки. Резко сократился урожай. В итоге цены на мировой бирже выросли в 2-3 раза.

Кроме того, рост цены на продукт зависит от курса рубля и наценки торговых сетей.

«Мы на 100% зависим от импорта кофе, поэтому падение курса национальной валюты сказывается на цене продукта на полке в магазине», - сказал эксперт.

Он отметил, что кофе приходит в Россию в зеленых зернах и перерабатывается в нашей стране. Благодаря импортозамещению в сфере переработки кофе валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%.

«Потребителю нужно быть готовым к тому, что кофе на ближайшее время будет дорогим продуктом», — заключил эксперт.