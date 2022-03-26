Найдет ли Абрамович 30 млн фунтов для «Челси»? Например, у Авена нет денег на водителя

На днях стало известно, что правительство Великобритании внесло поправки в лицензию «Чесли» и разрешило Роману Абрамовичу вложить 30 млн фунтов для функционирования клуба.

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Изменения коснулись денежных вложений в столичную команду. В исправленном документе говорится, что «Челси» в связи с финансовыми проблемами может получить до 36 миллионов евро (30 млн фунтов) от своей материнской компании Fordstam Ltd, владельцем которой является Абрамович.

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Деньги необходимы для функционирования клуба, так как все клубные счета, а также счета самого российского миллиардера заморожены.

Абрамович попал под санкции Британии еще 10 марта. Все его активы и недвижимость в Британии арестованы. Перед этим он объявил, что намерен продать клуб.

Изменения затронули продажу билетов. Болельщики «Челси» теперь могут купить билеты на выездные матчи, кубковые и матчи женских команд. Правда, весь доход от продаж будет поступать организаторам или домашним командам. Но теперь фанаты «Челси» смогут попасть на полуфинал Кубка Англии против «Кристал Пэлас», который состоится в середине апреля.

А вот ограничения на домашние матчи «синих» в АПЛ продолжают действовать. Посещать игры на «Стэмфорд Бридж» могут только владельцы абонементов и те болельщики, которые купили билеты до наложения санкций на Абрамовича. Фанаты гостевых команд могут приобрести билеты, но весь доход от этого пойдет в премьер-лигу.

Когда-то в России был популярен мексиканский сериал «Богатые тоже плачут». Наши зрители из этой мыльной оперы узнали, что у богатых тоже бывают проблемы. Но жизнь оказалась круче любого кино.

Злоключения российских олигархов в Британии продолжаются.

Бывший председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен рассказал, что не знает, хватит ли ему денег на оплату хотя бы самых необходимых счетов. Его банковские счета и другие активы сейчас заморожены в рамках санкций Евросоюза и Великобритании.

«Смогу ли я позволить себе оплачивать уборщицу или водителя? Я сам не вожу машину... Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать», – сказал Авен в интервью изданию Financial Times.

Экс-банкир отметил, что его жизнь изменилась за одну ночь и ему сейчас предстоит начать новую. "Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено", – добавил миллиардер.

Как пишет издание, бывшему банкиру в Лондоне принадлежат двухуровневая квартира в престижном районе Сент-Джеймс и особняк в пригороде. Текущее состояние Авена оценивается $4,4 млрд.

Но Авен может использовать в месяц только сумму, равную 2500 фунтов (3000 евро).

Ранее на тяжелую жизнь в условиях санкций пожаловался еще один «лондонец», совладелец А1 Михаил Фридман, состояние которого Forbes оценивает в $11,5 млрд.

У него тоже в британской столице огромный дом, но сумма в 2500 фунтов не позволяет ему нанять уборщицу. Фридман посетовал, что ему придется вспомнить, как он, будучи студентом, убирал свою комнату в общежитии.