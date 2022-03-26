В Катаре рассказали, когда заменят российский газ в ЕС

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил на конференции в Дохе, что замена российского голубого топлива возможна, но на это потребуются пять-семь лет как минимум. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

«Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день не получится, на это требуется время, где-то пять-семь лет», - полагает он.

По словам Аль-Кааби, до эскалации ситуации на Украине его страна планировала поставлять европейским государствам 60 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. После увеличения пропускных возможностей Катар рассчитывал довести поставки к 2027 году до 126 млн тонн в год.

Министр подчеркнул, что Катар с пониманием отнесся к просьбам США о дополнительных поставках в Европейский союз, но у страны есть долгосрочные контракты с азиатскими странами. Они забирают 85% экспортных мощностей.

Отмечается, что американские власти пообещали активно работать с партнерами, с тем, чтобы добиться дополнительных поставок европейским государствам. Планируется, что они составят порядка 15 млрд кубометров голубого топлива в 2022 году.