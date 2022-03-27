Оценена возможность замещения доллара юанем

«Гегемония доллара» будет продолжаться ещё долго, несмотря на существенную долю операций в евро и фунтах, а также значительные торговые обороты в юанях. Об этом агентству «Прайм» заявил аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов.

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По его словам, утверждения, что юань в скором времени сможет заменить доллар, «крайне опрометчивы». Эксперт также назвал главное условие краха доллара.

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«Стоит отметить, что доля доллара в торговле около половины, а в резервах — 60%, в то время как доля юаня приближается к 5%. Поэтому говорить о "дедолларизации" и "замещении" юанем доллара крайне опрометчиво, хоть эти разговоры и идут годами», — пояснил Маслов.

По словам эксперта, быстрый переход на другие валюты возможен также в случае с масштабным экономическим кризисом, таким как в период Второй Мировой войны. Тогда доллар стал мировой валютой благодаря плану Маршалла и распространился по всей Европе, напомнил финансист.

«Но для реализации такого сценария нужно, чтобы очень развитая экономически держава, которая не пострадает от этого кризиса, изъявила желание показать "мягкую силу" и помочь странам пострадавшим, в том числе и тем, кому она не симпатизирует. Таких стран на самом деле сейчас просто нет», — резюмировал аналитик.

При этом, по словам Маслова, Китай на эту роль совершенно не годится. КНР не любит выходить за границы своих интересов, которые в основном связаны с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Маслов добавил, что серьёзно говорить об «окончании эпохи гегемонии доллара» очень рано.

Большинство транзакций происходят в долларах, банковские резервы также остаются в валюте США. При этом чтобы инвесторы и банки перестали вкладываться в доллар, он должен потерять свою стабильность.