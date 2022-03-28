Цена биткоина обновила трехмесячный максимум

Цена биткоина обновила трёхмесячный максимум, поднявшись выше $47 500. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk. На пике в ночь на 28 марта стоимость одной монеты достигала $47 524,31. Первая в мире криптовалюта дорожала в течение последних шести дней. С 20 марта прирост составил более чем 12%. Ethereum (эфир) и другие крупные криптовалюты тоже подорожали.

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По данным биржи, в ночь на 28 марта биткоин подорожал более чем на 4% менее чем за два часа. Впрочем, пока курс этой крипты он не достиг отметки, с которой он начал 2022 год — $47 740 за монету.

Другие цифровые монеты тоже дорожали. Эфир торговался на уровне более $3250 — это самый высокий уровень с начала февраля. Среди альткоинов по росту стоимости лидировали Solana, Cardano и Avalanche.

Биткоин продемонстрировал устойчивость на фоне решения американского регулятора повысить процентные ставки и экономических последствий в связи с военной спецоперацией России на Украине. Об этом заявил генеральный директор, управляющий фондом BitBull Capital Джо Дипаск, передал Forbes.

«Объёмы торгов растут, поскольку покупатели пытаются превратить эту линию сопротивления в поддержку и предпринять дальнейшие шаги по ценообразованию», — сказал он.

После начала операции на Укрмине курс биткоина упал на 8%. Утром 24 февраля стоимость первой криптовалюты опускалась до $34 300.