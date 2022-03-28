В России отменят наказание за параллельный импорт

Минпромторг разработал проект постановления, предусматривающий отмену ответственности за параллельный импорт продукции «по определенной номенклатуре». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

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«Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка», — указали в Минпромторге.

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Параллельный импорт является термином, означающим ввоз в страну товаров, на которых нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака (то есть «параллельно» «официальному» импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем). Часто такие товары называются товарами «серого рынка. В настоящее время в России действует правило, согласно которому импорт продукции с товарным знаком на территорию страны должен осуществляться только с разрешения правообладателя.

Как заявили в пресс-службе ФАС, сейчас обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, благодаря этой мере можно будет обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции в Россию.

«Если сейчас излишне забюрократизировать процедуру параллельного импорта, то из здравой идеи можно получить пустые полки в магазинах», — подчеркнул Калинин.

Из-за обострения геополитической ситуации и усиления санкционного давления многие зарубежные компании заявили о приостановке поставок своих товаров в Россию. В частности, на это пошли Nike, Adidas, Zara, H&M, IKEA. Изменения произошли и в автомобильной отрасли. Так, Skoda, Volvo, BMW, Audi заморозили работу с Россией. Также экспорт приостановила британская алкогольная компания Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff.