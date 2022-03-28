В Кремле назвали альтернативный рынок для российской нефти

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в случае отказа европейских стран от российской нефти «выпадающие» заявки могут замещаться контрактами со странами Юго-Восточной Азии. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия намерена «довольно быстро» полностью отказаться от поставок угля и нефти из России и уже работает над этим.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля напомнил о рынке в Юго-Восточной Азии.

«Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с того, восточного направления», - пояснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России признал, что нельзя исключать выпадение каких-то объемов.

«Но в любом случае еще раз повторяем, все-таки мировой рынок гораздо более многогранен, чем только европейский. Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным. Может быть «провисание», но, опять же, какие-то механизмы по компенсаторике будут задействоваться», - заметил он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.