Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций по итогам торгов в понедельник закрылся снижением. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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К моменту закрытия торгов индекс Мосбиржи составил 2 430,7 пункта, снизившись на 2,15%. Индекс РТС составил 823,04 пункта (-0,79%). Индекс "голубых фишек" также снизился на 0,22% и составил 16 024,93 пункта.

Лидерами снижения стали "Северсталь"(-9,19%), "Система" (-7,56%), "РусГидро" (-7,24%), ФСК ЕЭС (-7,2%) и "ИнтерРАО" (-6,74%). Лидеры роста - "ФосАгро" (+20,05%), "Аэрофлот" (+3,03%), "ПИК" (+1,68% ) и "Ростелеком" (+0,33%).