ОАЭ: рынки не смогут обойтись без российской нефти

Ни одной стране не удастся заместить поставки нефти из России. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазури в ходе Глобального энергетического форума, передает Радио Sputnik.

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«Нефтяные рынки нуждаются в российской нефти, ни одно государство не сможет заменить ее в поставках», – отметил он.

Аль-Мазури также обратился ко всем участникам сделки по контролю квот добычи на нефть ОПЕК+ с призывом объединиться. Он указал на важность «не примешивать политику» в работу организации.

«Мы никогда не станем политической организацией, каждый участник имеет равные права», – указал он.

По словам министра, Эмираты не намерены покидать ОПЕК+ и предпринимать какие-либо односторонние действия. Новая встреча государств-участников сделки должна состояться уже в ближайшее время, напомнил он.