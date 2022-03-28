ОАЭ: рынки не смогут обойтись без российской нефти

Ни одной стране не удастся заместить поставки нефти из России. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазури в ходе Глобального энергетического форума, передает Радио Sputnik.
«Нефтяные рынки нуждаются в российской нефти, ни одно государство не сможет заменить ее в поставках», – отметил он.
Аль-Мазури также обратился ко всем участникам сделки по контролю квот добычи на нефть ОПЕК+ с призывом объединиться. Он указал на важность «не примешивать политику» в работу организации.
«Мы никогда не станем политической организацией, каждый участник имеет равные права», – указал он.
По словам министра, Эмираты не намерены покидать ОПЕК+ и предпринимать какие-либо односторонние действия. Новая встреча государств-участников сделки должна состояться уже в ближайшее время, напомнил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет поставлять нефть на восток, если европейские страны откажутся от российского сырья. Он подчеркнул, что мировой рынок более многогранен, чем европейский. При этом, по словам представителя Кремля, последний является премиальным.