Раскрыта природа укрепившегося курса рубля

Опрошенные The Wall Street Journal экономисты раскрыли природу и основные причины укрепления курса рубля за последние дни вопреки введенным в отношении России санкциям.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

По словам специалистов, российская валюта ведет себя необычно — укрепляется не благодаря вере инвесторов и участников рынка в национальную экономику, а из-за многочисленных ограничительных мер Центробанка и правительства.

Среди них назван, в частности, запрет на продажу иностранной валюты населению, ограничения на снятие ее со счетов и вывоз из страны, а также запрет на продажу акций российских компаний для нерезидентов. Все эти усилия привели к искусственному поддержанию курса рубля за счет ограничения предложения на его продажу.

Еще один скачок котировок рубля произошел после заявления президента Владимира Путина о желании перевести расчеты за российский газ, поставляемый в «недружественные» страны, на рубли. При этом эксперты называют такой расклад малореалистичным.

Также специалисты обращают внимание, что даже в сложившейся ситуации могут сложиться сугубо экономические предпосылки для укрепления курса рубля. В условиях, когда многие зарубежные компании объявляют об уходе из России, импорт в страну будет неизбежно сокращаться, а значит на внутреннем рынке снизится спрос на иностранную валюту.

В то же время Россия продолжит экспортировать товары и получать за них валютную выручку, которая вырастет по сравнению с обычными объемами в условиях высоких мировых цен на энергоносители. При законодательно закрепленной обязанности продавать 80 процентов валютной выручки экспортеры будут создавать необходимый спрос на рубль даже в условиях отсутствия инвесторов-нерезидентов.