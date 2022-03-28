Опасения за спрос: Нефть Brent подешевела более чем на 4%

Стоимость нефти Brent упала в понедельник, 28 марта, более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Майские фьючерсы на минимуме в ходе торгов дешевели на 4,4%, опускаясь до $115,35 за баррель.

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Нефть WTI теряла в цене 4,2%, опускаясь до $109,67 за баррель.

Стоимость нефти падает после скачка в пятницу, 25 марта. Тогда на новости о ракетной атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии фьючерсы на Brent достигли $120,65 за баррель, цена WTI превысила $113,43 за баррель.

Сейчас она дешевеет на опасениях, что спрос на нее упадет из-за обострения ситуации с COVID-19 в Китае. Ранее власти Шанхая объявили, что с понедельника на четыре дня заблокируют половину города для массового тестирования на коронавирус.

Также цены на нефть снижаются на фоне признаков того, что российская нефть поступает на рынок, несмотря на публичный отказ от нее западных покупателей, отмечает Forbes.

Нейтрализация атак на нефтяные объекты станет целью операции, о начале которой объявили арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Необходимо защитить от нападений мировые источники энергии, обеспечив цепочки поставок, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Ekbariya.

Началась операция по нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность, — отметили в коалиции.

К таким действиям коалиция прибегла после атаки 25 марта йеменских повстанцев-хуситов на объекты в Саудовской Аравии. В частности, ракетному обстрелу подверглась станция распределения нефтепродуктов на севере Джидды, а под удары из гранатомёта попала электростанция «Аль-Мухтара» в районе Джизан.

Ранее стало известно, что йеменские повстанцы 28 февраля сообщили об атаке на важные объекты в Саудовской Аравии, например, в её столице Эр-Рияде. По данным группировки, удары нанесены с помощью ракет и БПЛА не только по мегаполису, но и по городам Абха и Хамис-Мушайт. Акция продолжалась с вечера 27 февраля до утра 28 февраля.

В Шанхае вводят крупнейший за 2 года локдаун из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает радио КП.

В настоящее время население по максимуму переведено на удаленный режим. В обычном формате продолжат работать службы, которые обеспечивают нужды города.

На период локдауна в Шанхае перекроют мосты через Хуанпу. Кроме того, будет прервано транспортное сообщение с закрытыми районами.

За сутки в городе обнаружили 50 местных и 10 ввозных заражений. При этом у 3 500 зараженных заболевание протекает бессимптомно.

Ранее сообщалось, что в Китае число госпитализированных с COVID-19 за месяц возросло более чем в 12 раз. Новая вспышка стала крупнейшей с начала пандемии. На этот раз очаг произошел в северо-восточной провинции.

Саудовская Аравия хочет отомстить президенту США Джо Байдену за его недружественное отношение и делает ставку в пользу российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказала журналист Анчал Вохра в своей статье для американского журнала Foreign Policy.

Вохра обратила внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Они ссылаются на приверженность ОПЕК+1 — расширенной версии нефтяного картеля, в который входит Россия. Их объяснение в том, что ситуация на Украине до сих пор не привела к массовым перебоям в поставках нефти, следовательно, нет необходимости увеличивать добычу

Foreign Policy

По мнению автора статьи, это решение носит политический характер. В прошлом саудовские правители несколько раз увеличивали или сокращали объемы производства нефти, чтобы угодить союзникам в США. Теперь же, считает Вохра, выбор в пользу поддержания высоких цен показывает, что в Персидском заливе больше не нуждаются в одобрении со стороны Вашингтона и заключают новые союзы с единомышленниками.

Позиция Саудовской Аравии

В середине марта стало известно, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях. Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году.

Ежедневно Саудовская Аравия экспортирует около 6,2 миллиона баррелей нефти в день. При этом Китай для Королевства является крупнейшим покупателем нефти — он закупает более четверти всего экспорта. Если бы эти поставки оплачивались юанями, то это укрепило бы глобальное положение китайской валюты, отмечают эксперты.

В США китайско-аравийские переговоры назвали еще одной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации президента страны Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.

В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки

The Wall Street Journal

В статье WSJ отмечается, что Эр-Рияд ведет торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Однако нынешние американские власти эти договоренности регулярно подрывают. В качестве примера автор приводит попытки американского руководства заключить ядерную сделку с Ираном, прекращение Вашингтоном поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене и решение отложить запланированную продажу оружия Эр-Рияду.

Эксперты назвали этот шаг «настоящей пощечиной в области безопасности», на фоне которой Саудовская Аравия решила пересмотреть свои отношения с Соединенными Штатами. Авторы статьи подчеркивают, что Китай рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту.

Цены на нефть

Эксперты прогнозируют, что мировые цены на нефть взлетят выше 200 за баррель из-за усиливающегося международного бойкота российских энергоресурсов и дефицита альтернативных источников поставок. Вице-премьер Александр Новак предупредил, что в случае, если Европа решит полностью отказаться от российской нефти, цены могут вырасти до 300 долларов за баррель.

Российские нефте-перерабатывающие заводы за первую половину марта снизили объемы переработки нефти на шесть процентов (до 742,5 тысячи тонн в сутки). Это позволит сбалансировать рынок в условиях потери части российской нефти, этому также призвано поспособствовать высвобождение сырья из стратегических резервов, считают аналитики.

Президент США Джо Байден рассчитывал ослабить рост цен увеличением добычи нефти участниками ОПЕК. Однако лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отказались говорить с ним по телефону. Как сообщает WSJ, ОАЭ и Саудовская Аравия намерены придерживаться плана, одобренного возглавляемыми Россией Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и группой производителей.

Российская нефть необходима энергетическим рынкам, заявил министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи в ходе глобального энергетического форума в ОАЭ. По словам министра, ни один производитель не может восполнить тот объем нефти, который поставляется из России.

Сухайль аль-Мазруи отметил, что ОПЕК+ (неофициальный формат ОПЕК, в который входят 10 государств, в том числе Россия) должен продолжать свою работу, несмотря на политическую конъюнктуру.

Ранее вице-премьер Александр Новак на встрече с депутатами "Единой России" в Госдуме заявил, что в случае отказа Запада от российской нефти цена на нее может вырасти до 300 долларов за баррель.

Германия надеется, что перестанет зависеть от импорта угля и нефти из России до конца года. По словам канцлера Олафа Шольца, для этого подготавливаются технические условия. Ранее Евросоюз решил, что будет стараться снизить свою зависимость от российских ресурсов. Однако зависимость ЕС от топлива из России слишком высока.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия надеется обрести энергетическую – нефтяную и газовую – независимость от России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

«Мы попытаемся уже в этом году уйти от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», — сказал Шольц.

«Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем. Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем», — заключил канцлер.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил также сегодня, 28 марта, что сейчас Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли. Однако если Европа откажется платить за ресурсы в российской валюте, то «Россия не станет заниматься благотворительностью».

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Двумя днями ранее Шольц заявил, что Германия может отказаться от российских энергоносителей гораздо «быстрее, чем некоторые думают». Политик добавил, что сейчас ФРГ менее зависима от газа России, чем многие другие государства. Теперь же процесс обретения независимости странами ЕС от российского топлива стал необратим.

К середине 2022 года Германия намерена вдвое сократить импорт нефти из России. Об этом сообщил журнал Der Spiegel, сославшись на письмо министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», — отметил вице-канцлер Хабек.

Изменения в контрактах в ближайшее время приведут к тому, что зависимость Германии от нефти из России снизится на 25%, добавил он.

10 марта стало известно, что Евросоюз постепенно откажется от покупки нефти, газа и угля у России. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — говорится в декларации стран ЕС.

В феврале Олаф Шольц заявлял, что Германия не будет отказываться от диалога с Россией, так как дипломатия важна. По его словам, найти альтернативу российским энергоресурсам «за одну ночь» невозможно.

За месяц с 24 февраля 2022 года Евросоюз заплатил РФ более 18 млрд евро за поставляемые в Европу энергоресурсы.

Более 11 млрд из них — за поставки газа, более 6 млрд — за российскую нефть. По данным Федерального института геонаук и природных ресурсов ФРГ, в 2020 году энергозависимость Германии от России составила 64%. Согласно новым данным института, доля российской нефти в германском импорте достигает 34%. Что касается природного газа, то этот показатель равняется 50%, а доля каменного угля из России — 45%.

«Энергетические ресурсы такого масштаба не могут быть заменены в краткосрочной перспективе», — заявил изданию Welt эксперт в области энергетики института геонаук и природных ресурсов Мартин Пайн.

«Быстро и полностью найти замену России, которая занимает такую позицию на рынке угля, газа и нефти, чрезвычайно сложно, если не невозможно», — резюмировал он.

"Выпадающие" заявки на поставки российской нефти будут замещаться контрактами со странами Юго-Восточной Азии. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия работает над тем, чтобы полностью отказаться от угля и нефти из России. По его словам, отказ от таких поставок "может быть реализован очень быстро".

"Есть рынок в Юго-Восточной Азии, на востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с того, восточного направления", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, как это решение может сказаться на российских нефтяных доходах, в том числе если и другие страны последуют этому примеру.

По словам Пескова, действительно, нельзя исключать, что "какие-то объемы будут выпадать".

"Но в любом случае еще раз повторяем, все-таки мировой рынок гораздо более многогранен, чем только европейский. Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным", - отметил он.



"Может быть "провисание", но, опять же, какие-то механизмы по компенсаторике будут задействоваться", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Еврокомиссия в марте предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца года в связи с ситуацией на Украине.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о возможности компенсации отказа Европы от нефти из России заявками с Востока.

По мнению аналитика, компенсация выпадающих заявок на нефть из Европы заявками с восточного направления гипотетически возможна.

«Но на это требуется время, потому что логистику быстро не перестроить. Это не вопрос одного дня: сегодня пустили на Запад, а завтра — на Восток», — пояснил эксперт.

Как отметил Пикин, часть общего объёма поставок нефти уже идёт на Восток, возможно их дополнительное наращивание.

«Есть что-то, что в логистической части будет сразу сложно реализовать... Но это всё возможно со временем. Какое время — всё будет зависеть от накала проблем. Нет ничего невозможного, и это не займёт годы, в отличие от рынка газа», — добавил аналитик.

Китайская нефтегазовая компания Sinopec прогнозирует, что цена на нефть в текущем году будет находиться на уровне около $100 за баррель, в 2023 она снизится до $85 долларов. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил председатель правления компании Ма Юншэн.

"Конъюнктура цен на нефть в будущем по-прежнему остается очень неопределенной. По предварительным расчетам, в этом и следующем году она составит около $100 и 85 соответственно", - приводит его слова китайская газета "Шанхай чжэнцюаньбао".



"Сейчас очень много факторов, которые оказывают влияние на цены на нефть. В том числе геополитическая ситуация, макроэкономические тенденции, реализация своей политики странами ОПЕК+, волатильность доллара и другие. У нас большая неопределенность по поводу будущих цен на нефть. Вряд ли сейчас можно говорить о точных прогнозах, только о приблизительных тенденциях", - добавил он.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, организованном при участии вашингтонского Атлантического совета, заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить объемы добычи нефти для удовлетворения внутреннего и мирового спроса, передает ТАСС.

«США привержены увеличению производства и обеспечению достаточного предложения на рынке США и на мировом рынке», — сказал Хокстин.