Названы последствия приостановки поставок российского газа в Европу

Недружественные европейские страны оказались в безвыходном положении из-за требования России перейти на рубли в расчетах за газ, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Им придется или пойти на этот шаг, либо заняться перестройкой системы энергообеспечения, что приведет к откатыванию назад в экономическом развитии, добавил он. О последствиях возможной приостановки поставок российского газа в Европу специалист рассказал «Ленте.ру».
Для начала необходимо начать переговорный процесс с контрагентами, закупающими у компании «Газпром» голубое топливо, отметил Мартынов. До этого тоже возникали вопросы по условиям контрактов с европейскими компаниями, заметил эксперт, но ситуация, в которой они появлялись, была нормальной. Происходящее сегодня назвать нормой нельзя, поэтому Россия может прибегнуть в крайним мерам.
«И раньше возникали разные вопросы, связанные с уточнением условий контрактов, но в нормальной обстановке. Как правило поставки не прекращались, в том числе во времена арбитражей по цене. И нормальной ситуацией считалось и считается, когда поставки поставками, а то, что касается цены и формы оплаты пересчитаем потом. Энергетический и, в частности, газовый бизнес — это бизнес долгий. Газ нужно добыть, транспортировать и так далее. Поэтому и существуют контракты с фиксированными ценами. Но сегодняшнюю ситуацию нормальной не назовешь, мягко говоря, и вопрос приостановит ли российский поставщик на время переговоров поставки или нет лично для меня открыт», — высказался Мартынов.
По его словам для этого шага существуют реальные причины.
Гражданская война на Украине, которая идет восемь лет, и сегодняшняя российская специальная операция, и беспрецедентное санкционное давление — все это явные обстоятельства непреодолимой силы с точки зрения реализации контракта. Здесь вполне по форс-мажору можно приостановить поставки
Алексей Мартынов, политолог
«Насколько я понимаю, в этой ситуации особо выхода у многих европейских стран нет. То есть отказаться от российского газа они не могут. С одной стороны позиция России заключается в том, что если вы, дескать, действуете подобным образом в отношении России и российской экономики, то будьте любезны платить рублями, таким образом поддерживая рубль и снижая серьезную критическую часть санкций, на которые рассчитывают за океаном. С другой стороны Вашингтон этим же странам на другое ухо говорит: не переживайте, мы знаем точно, что русские на это не пойдут, трубу они не остановят. Вы все будете получать их газ, а платить за это не будете», — поделился своими соображениями директор Международного института новейших государств.
Разговор о том, что российский газ можно будет скомпенсировать сжиженным пустой, считает Мартынов. «Ситуация явно патовая для европейцев. Даже если мы не договоримся, и будет остановлена прокачка, мы уже прокачали очень много за это время между прочим. На какое то время им хватит. Ну хорошо, они откажутся нам нам платить, и повиснет это очередным долгом на европейцах», — указал специалист.
Это приведет к переориентированию российского экспорта внутрь страны и на восток, считает Мартынов.
Китай готов покупать наш газ. Они хотят. Реализация этого желания потребует от трех до шести месяцев. Запас прочности российской экономики и ресурсной базы, конечно, кратно больше, чем у европейцев, где все существует за счет перекредитования. Поэтому три-шесть месяцев мы как-нибудь переживем, но дальше у нас все будет хорошо, а у них все плохо
Алексей Мартынов, политолог
Переход европейцев от российского газа к альтернативным источникам энергоресурсов приведет к перестройке системы энергообеспечения, заметил специалист. Это займет не один год, предположил Мартынов и в конечном счете приведет к серьезному экономическому кризису и снижению темпов развития стран Евросоюза, заключил он.