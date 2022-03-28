Названы последствия приостановки поставок российского газа в Европу

«Насколько я понимаю, в этой ситуации особо выхода у многих европейских стран нет. То есть отказаться от российского газа они не могут. С одной стороны позиция России заключается в том, что если вы, дескать, действуете подобным образом в отношении России и российской экономики, то будьте любезны платить рублями, таким образом поддерживая рубль и снижая серьезную критическую часть санкций, на которые рассчитывают за океаном. С другой стороны Вашингтон этим же странам на другое ухо говорит: не переживайте, мы знаем точно, что русские на это не пойдут, трубу они не остановят. Вы все будете получать их газ, а платить за это не будете», — поделился своими соображениями директор Международного института новейших государств.