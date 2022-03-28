В Британии назвали единственный способ заменить российский газ

«Нам говорят, что победить президента России Владимира Путина можно, но для этого надо ездить не быстрее 90 километров в час и понизить температуру в домах на один градус. Но подобная политика самопожертвования не навредит ему… Даже если мы прикрутим свои термостаты до 15 градусов Цельсия, значительная часть газа, текущего по экономическим венам Европы, все равно будет российским», — заявил Кларк.