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1 час назад

В Британии назвали единственный способ заменить российский газ

Елена Прошина

Единственный способ для Великобритании отказаться от российской нефти и газа — найти другие источники их поставок, причем лучше всего, в собственных недрах. Таким мнение поделился обозреватель The Telegraph Росс Кларк.

В Британии назвали единственный способ заменить российский газ
Фото: РамблерРамблер

«Нам говорят, что победить президента России Владимира Путина можно, но для этого надо ездить не быстрее 90 километров в час и понизить температуру в домах на один градус. Но подобная политика самопожертвования не навредит ему… Даже если мы прикрутим свои термостаты до 15 градусов Цельсия, значительная часть газа, текущего по экономическим венам Европы, все равно будет российским», — заявил Кларк.

По его мнению, такое положение дел напрямую связано с экологической политикой ЕС, которая в итоге себя не оправдала.

Кларк отметил, что в угоду зеленым интересам в западных странах закрыли собственные месторождения и перешли на массовый импорт. При этом в 2020 году только 13,6% энергопотребления приходилось на возобновляемые источники энергии. Причем, по словам обозревателя, большую часть данного показателя составило биотопливо, а не энергия солнца, ветра и воды.

«Единственный способ отучить себя от российской нефти и газа — найти другие источники поставок. И лучше всего искать их в наших собственных недрах», — подытожил Кларк.

Рынки,Владимир Путин,ЕС,
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