Доллар упал ниже 90 рублей на Мосбирже

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рубля впервые с 1 марта, свидетельствуют данные торгов.

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Доллар в понедельник пробил психологически важную отметку в 90 рублей за единицу американской валюты.

В 17.25 мск доллар на Мосбирже снизился до 90,82 рубля, потеряв более 5 рублей или 5,2% стоимости по сравнению к закрытию предыдущих торгов.

В 17.35 мск доллар в моменте опустился ниже 90 рублей и торговался на отметке 89,85 рубля. К 17.43 мск американская валюта скорректировалась до 90,45 рубля.

Курс евро снизился почти на 6 рублей, до 99,01 рубля. В течение дня стоимость евро колебалась от 97,5 до 105 рублей.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,9493 рубля - до 93,7125 рубля, курс евро - на 2,5948 рубля, до 102,6714 рубля.