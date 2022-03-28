Стройматериалы в России начали дешеветь

Цены на строительные материалы в России начали снижаться. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Его слова приводит «РИА Новости».

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Файзуллин отметил, что снижение также фиксируют и по другим позициям.

«Оно идет везде», — добавил он.

По словам Файзуллина, это подтверждают данные в ГИС ФЦС, где снижение фиксируется практически ежедневно. Он подчеркнул, что в среднем цены упали примерно на девять процентов.