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49 минут назад

Цены на топливо во Франции достигли исторического максимума

Елена Прошина

Стоимость топлива во Франции на прошлой неделе подорожала в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные министерства экологии страны.

Цены на топливо во Франции достигли исторического максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно им, за последние семь дней стоимость дизельного топлива в среднем подскочила на 14 центов, достигнув 2,1165 евро за литр. Неделей ранее этот показатель составлял 1,9755 евро за литр. Цена бензина SP95 за тот же период достигла 1,9678 евро за литр (ранее он стоил 1,9334 евро за литр), Super SP95 — 2,0042 евро за литр (за неделю до его стоимость составляла 1,9737 евро за литр).

Отметим, что цены на топливо впервые начали снижаться после стремительного роста с начала года 21 марта. Его усугубили события на Украине.

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