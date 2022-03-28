В США нашли недостатки «газовой сделки» с Европой

Экс-министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что газовая сделка между Европой и США важна, но она не способна покрыть потребность ЕС в российском топливе, пишет CNBC.

Фото: Eric Gaillard / Reuters Eric Gaillard / Reuters

На фоне кризиса вокруг Украины Европа нашла способ снизить зависимость от российского газа благодаря договоренностям с Соединенными Штатами. Вашингтон намерен поставить в ЕС 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) — речь идет о десятой части объемов, которые поставляются из России. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году российский импорт достигал 155 миллиардов кубометров газа.

«Честно говоря, я не совсем уверен, что Европа сможет восполнить этот дефицит. Это огромное количество газа», — указал на недостатки идеи Бруйетт. Тем не менее политик подчеркнул, что газовая сделка необходима, если Евросоюз стремится снизить зависимость от российского топлива.

Экс-министр добавил, что Германии необходимо построить регазификационные терминалы для приема СПГ. Кроме того, отказ от энергоресурсов из России обеспечит странам энергетическую и национальную безопасность, уверен бывший министр.

По словам Бруйетта, в долгосрочной перспективе Европе придется использовать альтернативные источники энергии, чтобы снизить выбросы в атмосферу. «Если вы посмотрите на историю энергетики, то увидите, что она постоянно менялась. Мы должны заменить ископаемое топливо энергией ветра или солнца», — подчеркнул он.