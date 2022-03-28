Торги на биржах США закрылись умеренным ростом

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник завершились ростом ключевых индексов на 0,2-1,3%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

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Промышленный индекс Dow Jones вырос на 94,65 пункта (0,27%), до отметки 34 955,89 пункта. Индекс S&P 500 набрал 32,46 пункта (0,71%), поднявшись до уровня 4 575,52 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 185,60 пункта (1,31%), до 14 354,90 пункта.

По мнению экспертов, в нынешних быстро меняющихся условиях инвесторам придется приспосабливаться и тщательнее выверять свои вложения. "Инвесторов ждет экзамен на сохранение капитала и позиционирование портфолио [своих инвестиций]", - приводит газета The Wall Street Journal слова Джеффа Швабера, исполнительного директора компании Bluerock Capital Markets.