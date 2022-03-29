Когда упадут цены на технику

Эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев посоветовал россиянам не поддаваться панике и поберечь средства. По его словам, цены на бытовую технику и другие товары постепенно снизятся после спада ажиотажа. Об этом он рассказал радио Sputnik.

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По словам Ивлева, ожидалось, что из-за снижения курса рубля автомобили и бытовая техника должны были подорожать на 15%, однако цены подскочили вдвое. Это связано с желанием некоторых компаний заработать на ажиотаже.

«Это относится к компаниям, которые были завязаны на международных поставках, для них это было бы объективно. Особенность в том, что многие компании товары закупили до всей ситуации, склады забиты, но они решили заработать на панике россиян: купили по прежним закупочным ценам, а продают с учетом повышения, в разы увеличивая наценку», — сказал эксперт.

По мнению Ивлева, цены будут постепенно снижаться, поэтому покупателям лучше не тратить средства, а подождать, пока ситуация нормализуется. В качестве примера эксперт привел цены на аренду жилья в Москве, которые «снижаются на 5-10 тысяч» рублей. То же самое произойдет с ценами на бытовую технику и другие товары. При этом стоит ожидать подорожания из-за инфляции.