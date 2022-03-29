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58 минут назад

Курс доллара упал ниже 86 рублей

Лера Букина

Курс доллара в ходе торгов во вторник, 29 марта, опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара упал ниже 86 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным на 13:42 мск, курс доллара упал на 3,85 рубля, до 85,90 рубля. Курс евро опустился на 1,90 рубля, до 94,70 рубля.

Рубль растет на российском валютном рынке уже седьмой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на динамику начало влиять ожидание очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Напомним, что он начался сегодня, 29 марта.

Как заявил РБК старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев, укрепление рубля закономерно: баланс спроса и предложения валюты играет в пользу российской валюты. Позитивно влияют на динамику новые правила валютного контроля, экспортеры продолжают продавать на рынке почти всю свою валютную выручку, подчеркнул он.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT поделился мнением, что курс доллара восстановится до 80 рублей. Вместе с тем он подчеркнул, что что отклонение было слишком большим и длительным, поэтому говорить о возвращении прежнего курса пока трудно.

Рынки,Владислав Силаев,Михаил Беляев,Московская биржа,
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