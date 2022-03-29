Курс доллара упал ниже 86 рублей

Курс доллара в ходе торгов во вторник, 29 марта, опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля. Это следует из данных Московской биржи.

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Согласно данным на 13:42 мск, курс доллара упал на 3,85 рубля, до 85,90 рубля. Курс евро опустился на 1,90 рубля, до 94,70 рубля.

Рубль растет на российском валютном рынке уже седьмой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на динамику начало влиять ожидание очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Напомним, что он начался сегодня, 29 марта.

Как заявил РБК старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев, укрепление рубля закономерно: баланс спроса и предложения валюты играет в пользу российской валюты. Позитивно влияют на динамику новые правила валютного контроля, экспортеры продолжают продавать на рынке почти всю свою валютную выручку, подчеркнул он.