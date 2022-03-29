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56 минут назад

Названы причины стремительного укрепления рубля

Lenta.ruLenta.ru

Курс одной валюты по отношению к другой определяется фундаментальными факторами: общим состоянием экономики, финансовыми показателями и так далее, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также назвал причины падения и стремительного укрепления рубля.

«У нас экономика перед всеми этими украинско-санкционными событиями, назовем их так, была в стабильном состоянии, и американская тоже. Это определило фундаментальное значение рубля по отношению к доллару на уровне 76 рублей за доллар, но от фундаментальных значений, которые определяются общим состоянием экономики, определенный информационный фон может отклонять курс в ту или иную сторону», — объяснил экономист.

Так рубль заметно упал на фоне событий, когда возникли ощущения повышенных рисков и повышенной неопределенности, отметил Беляев. Кроме того, по его словам, на падение рубля повлияли спекулянты.

«Но фундаментальные значения никуда не ушли, и они действуют как притягивающий магнит, и когда новостной фон стал успокаиваться, когда тревожная ситуация стала уходить и какая-то определенность стала вырисовываться, рубль стал восстанавливать свои позиции по отношению к доллару. Он просто возвращается на те позиции, с которых он ушел под влиянием острых новостей», — поделился аналитик.

На восстановление позиций рубля, по его мнению, влияют все те новости, которые свидетельствуют о позитивных перспективах, в их числе, заявление России о продаже Европе энергоресурсов за рубли.

Курс доллара рухнул

29 марта курс доллара на Московской бирже опустился ниже 88 рублей, курс евро — до 96 рублей. По мнению опрошенных The Wall Street Journal экономистов, наблюдающееся в последние дни укрепление курса рубля обусловлено не верой инвесторов и участников рынка в национальную экономику, а многочисленными ограничительными мерами Центробанка и правительства.

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