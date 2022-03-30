Европейцы протестуют против роста цен на фоне санкций против РФ

Свой первый визит в рамках предвыборной президентской кампании Эмманюэль Макрон, решивший остаться в Елисейском дворце на второй срок, совершил в город Дижон, расположенный в центре Франции. Действующий глава Пятой республики общался с потенциальными избирателями, расточал улыбки, охотно делал селфи с молодежью и даже успел перекусить в скромной студенческой столовой.

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Все шло гладко до тех пор, пока к нему не пробился горожанин средних лет и высказал все, что думает о происходящем с ним, да и с подавляющим большинством соотечественников из-за невиданного роста цен. Того самого, что был вызван неотвратимо надвигающимся энергетическим кризисом, спровоцированным санкциями США и Евросоюза против России.

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- Я понимаю, что вы хотите мне рассказать про Украину и про Путина, - бросил он в лицо Макрону. - Легко сказать, снизьте температуру дома на два-три градуса. Не надо мне говорить, я уже это сделал. Это ужасно, господин президент, - ходить в магазин! Ужасно - заправлять автомобиль. Скажу вам откровенно, у меня была зарплата, которая позволяла жить достойно. Я мог откладывать с зарплаты деньги, мог поехать в отпуск. Сегодня же я стал нищим служащим, положение катастрофическое. Как можно заправлять горючим бак, если это обходится в 140 евро. Цена топлива поднялась на 30 центов за 48 часов. Как это возможно?!

Эта тирада попала в социальные сети и разлетелась по всей стране. А вот то, что ответил президент-кандидат, осталось вне видеосюжета. Хотя можно предположить, если вспомнить его обращение к нации, сделанное в начале месяца. Тогда он предупредил французов дословно, что "будут расти цены на бензин, газ и товары первой необходимости", и все это повлияет на покупательную способность населения. Как в воду глядел.

И действительно, как свидетельствуют данные министерства экологии, устойчивого развития и транспорта, на прошлой неделе дизельное топливо в среднем по Франции подорожало до рекордного уровня в 2,12 евро за литр, а самый популярный бензин марки SP 95 оставил позади рубеж в два евро. Лоранс-Диетц, генеральный директор французской компании GRDF, главного поставщика газа предприятиям и населению, уже сейчас обратилась к гражданам, чтобы они начали переходить на режим экономии. В частности, предложила пользоваться душем, а не ванной, снизить температуру в отопительных батареях на зимний период.

Аналогичные советы в эти дни дают власти практически всех стран Евросоюза. Так, в Германии советуют почаще отключать домашние электроприборы от сети, отказаться от старых посудомоек, заменив их на новые энергосберегающие. И еще одна важная инструкция: во время варки пищи не забывать накрывать кастрюлю крышкой, якобы так можно сэкономить 30 процентов газа или электричества.

Власти Франции предлагают населению для экономии пользоваться душем, а не ванной, снизить температуру в батареях на зимний период

В памятке для испанских радетелей им советуют не отправлять в стиральную машину вещи не совсем грязные, но уже попахивающие. Мол, достаточно их проветрить на балконе и снова носить, будучи обуреваемым гордостью за вклад в санкционное противостояние с Москвой.

Если верить докладу Комитета по энергетическому регулированию Франции, учреждениям, компаниям, торговым центрам грозит веерное отключение электроэнергии. Причем на ряде предприятий электричество, по оценкам комитета, может быть отключено десять раз в течение года.

Из-за взлетевшей вверх цены на газ, а на него приходится 70 процентов стоимости удобрений, а также высокой цены на дизельное топливо для сельхозтехники крестьяне устраивают протестные акции во многих регионах Франции. В Лорьяне, на северо-западе страны, они перекрыли движение транспорта, вывалив на улицы кучи навоза и земли, а в Бретани конвои тракторов заблокировали дороги, ведущие к городам Брест и Ренн.

Взгляд из Италии

Жителям ряда северных городов Италии придется заплатить внушительный штраф за превышение потребления воды. По мнению властей, только подобным образом можно контролировать запасы в условиях сильной засухи.

В этом году Апеннины пережили одну из самых засушливых зим за последние 65 лет - количество осадков было на 80 процентов меньше, чем в среднем за сезон. Больше всего досталось северным регионам страны, в некоторых из которых дождей не видели на протяжении 3-6 месяцев. По этой причине самая протяженная река страны По и вовсе обмелела, чего с ней не случалось аж с 1972 года. Мэры таких северных регионов, как Лигурия, Пьемонт, Ломбардия и Трентино, решили взять ситуацию в свои руки и ввести ряд серьезных ограничений по нормированию водопользования. В частности, предусматриваются отключение фонтанов, введение лимита в ночное время, а также запрет по использованию воды для полива садов и огородов, для мытья автомобилей и наполнения бассейнов. Нарушителям, позволяющим себе попусту расходовать "драгоценную" воду, будет грозить штраф 500 евро.

Первопроходцем, внедрившим новые правила, стал лигурийский городок Баджардо, где подача воды отключается на 12 часов, с 20 вечера до 8 утра. По словам градоначальника Франческо Лауры, ему пришлось пойти на крайние меры, так как с октября 2020 года в городке не было осадков, а вода с гор больше не поступает. "Вода фактически используется для готовки и чтобы принять душ", - пояснил Лаура в интервью туринской "Ла Стампа".