Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

В Минсельхозе оценили вероятность дефицита овощей в России

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Минсельхоз исключил риск возникновения дефицита овощей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минсельхозе оценили вероятность дефицита овощей в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, поставки овощей из основных стран-партнеров идут без перебоев, а в случае необходимости российские компании имеют возможность «оперативно перестраивать каналы поставок».

Ранее сообщалось, что в России не ожидается дефицита картонных упаковок для лекарств, табака и парфюмерии. По данным Минпромторга, российский завод «Кама» обеспечивает потребности в мелованном картоне, необходимом для упаковки этих товаров.

До этого сообщалось, что цены на книги в рознице выросли примерно на 20% из-за подорожания бумаги и типографских услуг. Подорожание бумаги послужило фактором роста себестоимости книг. Сами цены на бумагу выросли практически на треть.

Последние новости
Рынки,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители