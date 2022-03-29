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1 час назад

Хорватия приостановит прокачку нефти в Сербию

Вероника Полынина

Хорватская нефтяная компания JANAF приостанавливает поставки нефти в Сербию из-за антироссийских санкций, передает РБК.

Хорватия приостановит прокачку нефти в Сербию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании сообщили, что из-за действующих ограничительных мер транспортировка нефти сербской компании NIS станет невозможна с 15 мая текущего года. NIS на 56% принадлежит российской «Газпромнефти».

Контракт между хорватской JANAF и сербской NIS заключен до конца 2022 года, а транспортные мощности зарезервированы в объеме 3,2 млн +/- 10% тонн нефти.

«Сейчас нет возможности предсказать возможную продолжительность и масштабы ограничительных мер в будущем, так же как и невозможно оценить последствия действующих ограничений», - говорится в сообщении JANAF.

15 марта «Газпромнефть» попала под санкции Евросоюза, которые предполагают запрет в юрисдикции ЕС на сделки и транзакции с этой и другими попавшими под ограничения компаниями. При этом торговля нефтью, газом и другими энергоносителями с подсанкционными компаниями российского энергетического сектора не запрещены.

Рынки,Газпромнефть,ЕС,
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