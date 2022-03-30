Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
41 минуту назад

Германия отказалась платить за газ рублями

Алиса Селезнёва

Вице-канцлер, глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не нарушит действующие контракты и не будет платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что с этим согласны и немецкие фирмы.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам [энергоносителей]. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», - цитирует Хабека ТАСС.

Он также заявил, что немецкие власти активизировали чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. По его словам, хранилища газа заполнены на 25%, безопасность энергоснабжения Германии обеспечена.

Володин предложил продавать за рубли лес и зерно

Ранее консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади объяснил, почему Германия не сможет заменить российский газ. По его словам, зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени. Страны-производители попросту не смогут производить достаточное количество газа.

Рынки,Видео,Роберт Хабек,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители