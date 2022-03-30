Вице-канцлер, глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не нарушит действующие контракты и не будет платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что с этим согласны и немецкие фирмы.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам [энергоносителей]. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», - цитирует Хабека ТАСС.

Он также заявил, что немецкие власти активизировали чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. По его словам, хранилища газа заполнены на 25%, безопасность энергоснабжения Германии обеспечена.