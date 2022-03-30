Польша полностью откажется от российского угля

Польша намерена в апреле или мае полностью отказаться от российского угля. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

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«На совете министров мы приняли план отказа от угля», - заявил премьер, отметив, что страна делает этот шаг вопреки правилам, которые существуют в ЕС.

Моравецкй подчеркнул, что парламент должен утвердить этот план, а президент – подписать.

«Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля», - отметил премьер.

В польском правительстве указывают на то, что уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии не должен быть дороже.

«Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее», - заявил премьер.

29 марта Польша запретила импорт российского угля. Также она приняла решение отозвать согласие на заключение с Россией договора о поддержке и взаимной защите инвестиций, который так и не вступил в силу с момента подписания в 1992 году.