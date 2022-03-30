«Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях», — сказал он.

По его словам, правительство поддерживает связь с британскими компаниями, на которые может повлиять поручение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа на Европу в рубли. Также представитель премьер-министра Великобритании добавил, что в ближайшее время возможно ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.