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1 час назад

Великобритания отказалась платить за российский газ рублями

Елена Прошина

Власти Великобритании не рассматривают возможность оплаты российского газа рублями. Об этом Reuters сообщил представитель премьер-министр Бориса Джонсона, передает «РИА Новости».

«Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях», — сказал он.

По его словам, правительство поддерживает связь с британскими компаниями, на которые может повлиять поручение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа на Европу в рубли. Также представитель премьер-министра Великобритании добавил, что в ближайшее время возможно ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.

Ранее о невозможности оплаты контрактов с «Газпромом» в рублях заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, требование об оплате российского газа в рублях не соответствует условиям заключенных договоренностей.

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