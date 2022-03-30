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2 часа назад

Курс рубля значительно укрепился

Вероника Полынина

Центробанк России понизил официальный курс доллара на четверг на 2,1992 рубля - до 84,0851 рубля, курс евро - на 2,3125 рубля, до 93,696 рубля, следует из данных ЦБ.

Курс рубля значительно укрепился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Рубль продолжает активно расти к доллару и евро восьмую торговую сессию подряд. Российская валюта уже отыграла падение к евро с начала военной спецоперации на Украине.

На Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» на 17.37 мск падал на 1,03 рубля — до 84,22 рубля, курс евро — на 0,40 рубля, до 93,70 рубля.

Ранее в среду курс евро максимально опускался до 90,73 рубля — минимума с 23 февраля.

По мнению экспертов, рост российской валюты обусловлен невысоким спросом на валюту ввиду ограничений ЦБ РФ на вывод капитала и надеждами инвесторов на деэскалацию ситуации на Украине на фоне прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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