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20 минут назад

В Индии назвали основных покупателей нефти из России

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Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал основных покупателей нефти из России. Его слова на первом «Индийско-британском форуме по стратегии будущего» передает РИА Новости.

В Индии назвали основных покупателей нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указал индийский министр, большинство покупателей российской нефти находятся в Европе.

«Мы некоторое время наблюдали то, что выглядит почти как кампания по этому вопросу. Я как раз сегодня читал отчет о том, что в марте Европа купила на 15 процентов больше нефти и газа из России, чем месяцем ранее», — отметил он.

По мнению Джайшанкара, для стран «естественно выходить на рынок и искать выгодные предложения» при росте цен на нефть.

«Но я почти уверен, если мы подождем два-три месяца и посмотрим, кто является крупным покупателем российских газа и нефти, то список не будет сильно отличаться от того, что был раньше», — заявил министр, также высказав подозрения, что Индия «не войдет в первую десятку в этом списке».

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия хочет продавать Индии нефть Urals с большой скидкой, до 35 долларов за баррель. Второй по величине импортер в Азии, страна одна из немногих все больше интересуется российской нефтью вопреки международному давлению — покупатели в Европе и США опасаются закупок в России.

Рынки,Цена на нефть,
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