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2 часа назад

S&P исключает бонды России и Белоруссии из 11 индексов

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices ("Эс энд пи доу джонс индисес", S&P DJI) сообщил о решении исключить из 11 своих индексов бонды России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

S&P исключает бонды России и Белоруссии из 11 индексов
Фото: Lucas Jackson/ReutersLucas Jackson/Reuters

"S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций и объявил результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов", — говорится в заявлении S&P DJI.

Ранее Минфин России объявил о досрочном выкупе евробондов с погашением на 4 апреля за рубли. В Минфине добавили, что владельцы выкупаемых облигаций с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения, чтобы перевести облигации на казначейский счет Минфина в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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