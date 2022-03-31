Немцы испугались прекращения поставок российского газа

Отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным ударам по промышленности Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкие профсоюзы.

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«Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности», — сообщил президент немецкого химического союза IGBCE Майкл Вассилиадис.

Под угрозой остановки оказались сталелитейные, химические и бумажные производства. Также агентство сообщает, что отказ от ресурсов из России будет сопровождаться ростом безработицы. В частности, как минимум 3,4 миллиона человек могут остаться без работы. Кроме того, это может привести к разрушению существующих цепочек промышленного производства.

Тем временем, во Франции несколько сотен таксистов из столичного региона и соседних департаментов собрались перед зданием Министерства экономики и финансов в Париже. Они протестуют из-за роста цен на автомобильное топливо.

Участники мероприятия требовали, в частности, вернуть НДС на топливо на уровне 5,5% вместо нынешних 10%. Среди других требований — ввести плавающий налог на внутреннее потребление энергоносителей и помочь с переходом на электромобили.