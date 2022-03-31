США защитили от санкций одну из российских отраслей

Минфин США своим распоряжением от 24 марта фактически вывел из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Об этом рассказал «Коммерсант».

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Минфин внес удобрения в список жизненно необходимой продукции вместе с сельскохозяйственными товарами, лекарствами и медицинскими изделиями. Ведомство выдало лицензию, позволяющую совершать любые операции с попавшими в список товарами.

По мнению источников «Коммерсанта» среди российских производителей, примеру США последуют и союзники американцев. Аналогичное решение, скорее всего, примет ЕС.

Европа получает из РФ 25 процентов карбамида, 15 процентов аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35 процентов калия. В США доля российского калия составляет шесть процентов, диаммонийфосфата - 20 процентов, карбамида - 13 процентов.

На фоне украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США заблокировали активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. США отказались от закупок российской нефти, сообщалось, что ЕС рассмотрит такое же решение.

Также США ввели запрет на импорт российской водки и других алкогольных напитков, морепродуктов и алмазов (за исключением технических).

Вслед за Штатами ЕС заявил об аналогичных ограничениях. Четвертый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на торговлю железом, сталью и предметами роскоши.