Британский рынок IPO показал худший результат с 2009 года

Лондонская биржа привлекла через процедуру IPO (первичное публичное предложение акций) в первом квартале около 530 млн долларов, что стало худшим показателем с 2009 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что только две компании собрали более $50 млн на бирже Лондона в начале текущего года, что объясняется неопределенностью на рынках из-за ситуации на Украине, ростом инфляции и повышением процентных ставок по всему миру.
"Британский рынок IPO фактически закрыт в данный момент, что действительно редкость, - заявил топ-менеджер банковской группы Investec Эндрю Пек. - Сейчас цена в глазах людей на рынке находится на слишком низкой отметке, чтобы задумываться о потенциальной продаже высококачественного актива".
Как подчеркнуло агентство, в свете последних событий юридическая компания Mischon de Reya и одна из крупнейших в мире агрофирм Olam International отложили процедуру IPO в Лондоне. Ряд британских компаний, включая производителя чипов Arm, контрольным пакетом акций в котором владеет японский холдинг SoftBank, рассматривают возможность осуществления IPO на бирже в Нью-Йорке "в поиске более глубоких карманов и более высокой стоимостной оценки".