Британский рынок IPO показал худший результат с 2009 года

Лондонская биржа привлекла через процедуру IPO (первичное публичное предложение акций) в первом квартале около 530 млн долларов, что стало худшим показателем с 2009 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что только две компании собрали более $50 млн на бирже Лондона в начале текущего года, что объясняется неопределенностью на рынках из-за ситуации на Украине, ростом инфляции и повышением процентных ставок по всему миру.

"Британский рынок IPO фактически закрыт в данный момент, что действительно редкость, - заявил топ-менеджер банковской группы Investec Эндрю Пек. - Сейчас цена в глазах людей на рынке находится на слишком низкой отметке, чтобы задумываться о потенциальной продаже высококачественного актива".