ЦБ представил регламент торгов на Мосбирже на 1 апреля

"Банк России принял решение проводить торги на Московской бирже 1 апреля 2022 года в режиме, аналогичном установленному на 31 марта 2022 года, с учетом того что список торгуемых паевых инвестиционных фондов расширен инструментами с тикерами SBRB, AKMB, GPBR, GPBS, GPBM, MBEQ, RU000A101UY0, RU000A1013V9", - говорится в сообщении.