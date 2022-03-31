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1 час назад

ЦБ представил регламент торгов на Мосбирже на 1 апреля

ТАССиещё 1

Банк России принял решение проводить торги на Московской бирже 1 апреля 2022 года в режиме, аналогичном установленному на 31 марта 2022 года, сообщает регулятор.

ЦБ представил регламент торгов на Мосбирже на 1 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Банк России принял решение проводить торги на Московской бирже 1 апреля 2022 года в режиме, аналогичном установленному на 31 марта 2022 года, с учетом того что список торгуемых паевых инвестиционных фондов расширен инструментами с тикерами SBRB, AKMB, GPBR, GPBS, GPBM, MBEQ, RU000A101UY0, RU000A1013V9", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим работы на последующие дни будет объявляться на официальном сайте Московской биржи.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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