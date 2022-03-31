Стоимость газа в Европе подскочила до 1395 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами. Он будет касаться только поставок газа по трубам — экспорта «Газпрома».

Согласно указу, чтобы приобрести российский природный газ, такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, с них будет вестись оплата за голубое топливо.

«Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком, открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ», — говорится в документе.