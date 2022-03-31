Названы условия снижения курса доллара до 74 рублей

Экономист Михаил Беляев считает, что для укрепления российской валюты до 74 рублей за доллар нужно повысить эффективность экономики. Это условие он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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«Фундаментальное значение рубля это 76 за доллар. Это то, что было до всех событий. Для того чтобы повысить курс до 75-74 нужно повысить эффективность экономики», — высказался Беляев.

Фундаментальное значение рубля определяется общим состоянием экономики. Ее в России сложно назвать стабильной в нынешних реалиях, но, тем не менее, она развивающаяся, заметил Беляев.

Общее состояние экономики определяет так называемый равновесный курс одной валюты по отношению к другой, рассказал Беляев. В ближайшие две недели рубль продолжит свое укрепление, стремясь вернуться к значениям 20-х чисел февраля, спрогнозировал эксперт.

Чтобы укрепить его еще больше потребуются значительные изменения в экономике, пояснил Беляев. Их в ближайшее время не предвидится. К тому же экономика инертна, ей потребуется время на то, чтобы все новые механизмы заработали как нужно, подчеркнул экономист.

«В рамках колебательного движения, под влиянием спроса и предложения рубль может на короткий срок выйти на значения в 74-75, но фундамента под этим укреплением нет. Для этого должна эволюционировать экономика в позитивном плане. Мы движемся в этом направлении медленно и говорить, что в скором времени мы увидим радикальные перемены, которые повлияют на курс тоже было не профессионально», — заключил специалист.