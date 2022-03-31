Цены на газ в Европе подскочили на фоне заявления Путина

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 6% и на максимуме достигла 127,37 евро за один мегаватт-час или около 1483 долларов за тысячу кубометров с учетом текущего курса. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фото: EPA EPA

К 16:45 цена на газ в Европе скорректировалась до 1426 долларов за тысячу кубометров.

Предполагается, что скачок котировок произошел на фоне заявления президента России Владимира Путина о подписании указа о расчетах за газ с недружественными странами за рубли.