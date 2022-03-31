Европу не оставят без газа 1 апреля

Указ президента России Владимира Путина о правилах торговли газом с «недружественными странами» не означает, что уже 1 апреля кто-либо из европейских клиентов «Газпрома» мгновенно останется без голубого топлива из-за прекращения поставок. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях, согласно некоторым контрактам, только во второй половине апреля и мае.

Документ, о котором идет речь, российский лидер подписал 31 марта. Теперь, чтобы приобрести российский природный газ, западные государства должны будут открыть в банках России рублевые счета — именно с них будет вестись оплата поставок. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германские предприятия «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро. Он добавил, что Германия, вероятно, в течение года избавится от зависимости от импорта нефти и угля из России, но не газа.