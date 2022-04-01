Портал 24tnews.ru предположил, что европейские страны, отказывающиеся покупать российский газ за рубли, смогут получать топливо с помощью «трюка Украины» - реверса газа.

«Украинизация накрывает мощной волной весь т. н. «коллективный Запад», и нас ожидает повторение уже известного фарса под название «отказ от российского газа», но теперь уже в масштабах всей Европы!» - пишет портал.

24tnews.ru напомнил, что, в частности, страны G7 отказались расплачиваться за поставки газа в рублях.

«Красивый жест, только не очень понятно, где же они его тогда возьмут», - подчеркивает издание.

По версии 24tnews.ru, выходом может стать реверс, когда страна «гордо и публично отказывается от российского газа, но этот газ для нее потом потихонечку и без лишнего шума закупает кто-то другой».

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Указ был подписан 31 марта.

В G7, Евросоюзе и Японии заявили, что не будут платить за российский газ в рублях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что это невозможно.