Новые правила продажи газа за рубли: короткая справка

С 1 апреля вступили в силу новые правила, по которым компании из «недружественных» стран должны покупать российский газ за рубли. Об этом сообщает «Прайм».
Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта.
В G7, Евросоюзе и Японии заявили, что не будут платить за российский газ в рублях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что это невозможно.
Однако из указа следует, что российским контрагентам по газу предлагается такая схема: они перечисляют валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, сам банк конвертирует ее в рубли на Мосбирже, затем переводит российскую валюту на счет компании и она расплачивается за газ уже в рублях.
Если схема заработает, на бирже появится новый крупный покупатель рублей, что должно поддержать курс российской валюты.
Если компании откажутся платить по этой схеме, Россия сочтет это неисполнением обязательств, и действующие контракты будут остановлены.