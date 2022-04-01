Новые правила продажи газа за рубли: короткая справка

С 1 апреля вступили в силу новые правила, по которым компании из «недружественных» стран должны покупать российский газ за рубли. Об этом сообщает «Прайм».

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Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

В G7, Евросоюзе и Японии заявили, что не будут платить за российский газ в рублях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что это невозможно.

Однако из указа следует, что российским контрагентам по газу предлагается такая схема: они перечисляют валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, сам банк конвертирует ее в рубли на Мосбирже, затем переводит российскую валюту на счет компании и она расплачивается за газ уже в рублях.

Если схема заработает, на бирже появится новый крупный покупатель рублей, что должно поддержать курс российской валюты.