Цены на газ в Европе взлетели

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась на 5,6% в первую минуту торгов 1 апреля. Стоимость достигла €133 за 1 МВт ч, или около $1599 за тысячу куб.м. с учетом текущего курса, следует из данных биржи ICE.

30 марта вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в ходе пресс-конференции в Берлине заявил, что власти Германии приняли решение ввести в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. По его словам, план предусматривает три ступени. В настоящее время речь идет о первой из них. Она, как указал министр, предполагает мониторинг ситуации. Кроме того, Хабек подчеркнул, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб, включающий как представителей властей, так и энергокомпаний.