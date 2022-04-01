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2 часа назад

Цены на газ в Европе взлетели

Алиса Селезнёва

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась на 5,6% в первую минуту торгов 1 апреля. Стоимость достигла €133 за 1 МВт ч, или около $1599 за тысячу куб.м. с учетом текущего курса, следует из данных биржи ICE.

К 9:24 мск стоимость изменилась до €128 за 1 МВт ч, или чуть выше $1490 за тысячу куб.м.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Накануне, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь таким покупателям будет необходимо открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.

30 марта вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в ходе пресс-конференции в Берлине заявил, что власти Германии приняли решение ввести в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. По его словам, план предусматривает три ступени. В настоящее время речь идет о первой из них. Она, как указал министр, предполагает мониторинг ситуации. Кроме того, Хабек подчеркнул, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб, включающий как представителей властей, так и энергокомпаний.

Рынки,Видео,Роберт Хабек,Владимир Путин,Газпромбанк,
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