Доллар упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Курс американской валюты в начале торгов на Московской бирже упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Это следует из данных площадки.
Доллар достиг отметки в 80,33 рубля. Данный показатель на 2,87 рубля ниже уровня закрытия биржи 31 марта. Евро при этом оценивается в 92,03 рубля. Так, европейская валюта продемонстрировала снижение на 5 копеек.
Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. На прошлой неделе ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. Рубль закрепился ниже отметки в 100 рублей за доллар. Во вторник, 29 марта, курс доллара в ходе торгов упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля. На 15:57 мск доллар стоил 82,95 рублей, что на 7,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Накануне, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь таким покупателям будет необходимо открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.