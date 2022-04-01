Китай затормозил поставки в Россию

«Продукция, которую я должна была направить в Россию, все еще лежит у меня на складах», — рассказала владелица одной из фабрик в Восточном Китае. В прошлом году на Россию приходилось около трети ее выручки общим объемом более шести миллионов долларов. «Наши клиенты все еще ожидают, что курс станет чуть более выгодным. Их расходы при текущем курсе слишком велики», — пояснила она.