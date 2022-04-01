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2 часа назад

Индекс Мосбиржи отыграл все потери

Алиса Селезнёва

Впервые с 22 февраля индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов, отыграв все потери с начала спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РИА Новости.

Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

К 10:32 мск индекс Мосбиржи вырос на 3,35%, до 2794,1 пункта, ранее он поднимался до 2806,95 пункта.

Долларовый индекс РТС к этому моменту поднялся на 3,61% и оказался на уровне 1058,18 пункта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и отключение от SWIFT некоторых российских банков.

24 февраля падение индексов Мосбиржи и РТС стало максимальным за всю историю наблюдений. Они потеряли 40–45%. С 28 февраля торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены. ЦБ принял решение возобновить торги 33 акциями, которые входят в индекс Московской Биржи (IMOEX), только с 24 марта.

Рынки,Владимир Путин,Московская биржа,ЕС,
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